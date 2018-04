TMW RADIO - I Collovoti: "Milan da 10, Inter: i tifosi sono un po' sconcertati"

© foto di Federico De Luca

TOP

Milan: nessuno si aspettava l'arrivo di Bonucci, probabilmente arriverà Morata è un Milan da 10! Volevano Biglia ed è arrivato, le punte arriveranno, è arrivato un grande difensore, Conti è un Nazionale, è arrivato un giocatore meglio dell'altro e in questo caso allora aumentano le responsabilità. Parlare di posto in Champions con un organico così diventa riduttivo... E' vero che il lavoro di Montella sarà più difficile perché amalgamare 9/11 della squadra nuova è difficile, ma è anche vero che deve lottare per lo scudetto.

Voto: 10

Lazio: l'ho sempre penalizzata negli scorsi interventi, ha perso Biglia e perderà anche Keita probabilmente, però ha preso questo Marusic e nella prima amichevole si è presentato bene, Di Gennaro e Pasalic sono quasi in chiusura, sono due buoni acquisti così come Luca Leiva. Merita al momento per quanto fatto negli ultimi due o tre giorni, un voto positivo.

Voto:7

Genoa: voto 7 per il ritorno di Bertolacci, Zukanovic dall'Atalanta, Rosi dal Crotone, c'è un intoppo fisico per Lapadula, ma se il Milan prenderà Morata, potrebbe esser riconfermato in rossoblu. Per gli obiettivi di mercato il Genoa si è mosso in questa settimana.

Voto:7

Roma: la conferma di Nainggolan porta la sufficienza. Il centrocampo giallorosso, con lui e gli altri giocatori, è decisamente un reparto di sicuro affidamento.

Voto 6

FLOP

Più che voti di mercato negativi complessivi, sono riferiti a ciò che si capta nell'aria in questo momento.

Inter: voto negativo, i tifosi sono un po' sconcertati da quello che sta succedendo nella sponda rossonera. L'Inter causa Fair play finanziario si è mossa pochissimo, non penso che possano bastare, Borja Valero e Škriniar. E' un mercato ancora fermo il loro, gli obiettivi sono saltati, come Nainggolan che ha firmato per la Roma e Vidal che non si muove da Monaco... Non c'è ancora un acquisto ufficializzato dopo i primi due, e quindi do voto 5 visto che sono fermi sul mercato in questo momento.

Voto 5

Juventus: non basta Douglas Costa, è vero che sarà una settimana cruciale, ma in questi 3 giorni non si è fatto altro che parlare del caso Bonucci, di Schick, del no dell'Atalanta per Caldara...

Voto:5