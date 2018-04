TMW RADIO - I Collovoti: "Milan e Spal al top, male Fiorentina e Verona"

© foto di Federico De Luca

TOP

Milan: i nuovi dirigenti penso abbiano vinto la battaglia su Donarumma, perchè in questi giorni il giocatore rinnoverà il contratto di 5 anni. Lo volevano tenere a tutti i costi, però vorrei anche dire che Raiola non ha perso perché ha ottenuto la clausola di 50 o 100 milioni di euro nel caso in cui la formazione rossonera non raggiungesse la Champions League, e questa non è altro che una scappatoia in futuro per andare via. E' stato così per Pogba e Higuain...si sta chiudendo per ora questa vicenda che ha tenuto banco per oltre un mese. Il Milan si è mosso bene avendo preso Calhanoglu che è un ottimo giocatore e in settimana chiuderà per Conti.

Voto 8

Spal: tra le neo promosse è quella che si sta muovendo meglio, ha capito che la prima cosa da sistemare è la difesa, per fare una Serie A dignitosa, per lottare almeno per la salvezza. E' arrivato anche Felipe dall'Udinese, giocatore che ha una certa esperienza. C'è Viviani a centrocampo e quindi si sta muovendo bene nel mercato questo club.

Voto7

Atalanta: le idee sono molto chiare, ci sono state tante cessioni ci sarà probabilmente quella di Conti oltre a quella di Kessie, Caldara rimane...cessioni importanti ma c'è sempre il sostituto. Il colpo Ilicic e la permanenza di Gomez è una garanzia di continuità. Penso che Gomez rimanga perché la società ha già incassato e può venderlo l'anno successivo volendo. Difficile ripetere il campionato della scorsa stagione ma ci sono le premesse per far bene.

Voto 7

Flop

Fiorentina: Do voto 4 alla formazione viola, visto che con Borja Valero si arriverà agli avvocati, e che Bernardeschi non firma il rinnovo. Questo fuggi, fuggi da Firenze è anche perché i giocatori sentono aria di ridimensionamento. I tifosi sono in fermento, ci sono molte incertezze. Sono convinto che Corvino qualche colpo lo farà ma per il momento c'è molta incertezza.

Voto 4

Verona: si è mossa poco e poi c'è il caso Toni, che ha fatto discutere non avendo spazio, e questi sono casi che creano delle turbative a livello societario. Il Club è interessato a Kean in prestito dalla Juventus, Sadiq dalla Roma, ma non penso che possano bastare questi giovani per salvarsi. Deve fare di più, deve rinforzare la fase difensiva e soprattutto il centrocampo. La questione Toni creerà problemi soprattutto per la tifoseria, perché erano affezionati a questo ex giocatore. Ci saranno turbative per un caso gestito malissimo e non capisco perché il presidente non prenda posizione

Voto 5

Lazio: Anche qui ci sono situazioni difficili da risolvere, come il caso Biglia e Keità. Marchetti non si è presentato alle visite mediche. Situazioni in stand-by e preoccupazione da parte della tifoseria, sopratutto per i giocatori che non arrivano, o sono sconosciuti, è vero che Tare è bravo a valorizzare, però se perdi i pezzi pregiati, io penso che ripetere un campionato egregio come quello dello scorso anno sia difficile.

Voto 5