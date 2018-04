TMW RADIO - I Collovoti: "Milinkovic e De Paul da 8. Bonucci 4, flop"

© foto di Federico De Luca

Arrivano consueti e puntuali, nel pomeriggio di 'Tribuna Stampa' su TMW Radio, 'I Collovoti' di Fulvio Collovati. Il Campione del Mondo di Spagna '82 ha analizzato il turno di campionato appena trascorso dando i suoi voti ai protagonisti:

I top:

"Il primo è De Paul, che ha attirato su di sè l'attenzione di tutti. L'Inter avrebbe bisogno di un numero 10 come lui: gli assegno 8 come voto. Pjanic 7,5: più che per la punizione, per l'assist a Mandzukic. La Juventus sta lentamente ritrovando la condizione e i suoi uomini migliori. Non posso non chiamare in causa un giocatore del Verona: 8 a Romulo. Menzione particolare a Milinkovic-Savic, un giocatore per cui io stravedo. Sono convinto che sarà un uomo mercato: la Juventus e gli altri top club si staranno leccando i baffi. Al serbo della Lazio va dato un 8".

I flop:

"Partiamo dall'Inter, dove abbiamo l'imbarazzo della scelta. Scelgo Vecino, che sarebbe dovuto essere l'uomo in più a centrocampo: 4 per lui, in rappresentanza di tutti i centrocampisti. Anche per Valdifiori 4: lento e fuori posizione contro il Napoli. Un altro 4 per Bonucci, che non ha preso per mano la difesa e la squadra in un momento delicato. Per ora mi sta lasciando molto perplesso. Non voglio dare a Gattuso una menzione speciale, per cui dico Mihajlovic. Contro il Napoli ha sbagliato piano partita, non puoi giocare così a viso aperto contro gli azzurri".

Il gol più bello di giornata?

"Per me quello di Hamsik, sia per l'importanza che per la bellezza, non è semplice mettere la palla sotto l'incrocio con l'interno del piede".