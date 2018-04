TMW RADIO - I Collovoti: "Niang indisponente, Banega non ha convinto"

© foto di Federico De Luca

Fulvio Collovati, campione del Mondo dell'82 ai microfoni di TMW Radio ha dato i suoi voti all'ultima giornata di campionato.

Top

Szczęsny : la Roma deve la vittoria al proprio portiere , che ha fatto due parate degne del suo ruolo, si usa dire che uno ha fatto due miracoli, ma lui ha fatto quello che doveva fare: due grandi parate. Se il campionato è ancora aperto è merito suo in questo caso.

Voto 8

Gomez: l'Atalanta continua imperterrita a stupire, potrei mettere l'allenatore e Petagna che è stato uno dei migliori in campo, ma ho scelto Gomez, perché ha fatto due gol, e con continue ripartenze è stato inarrestabile. Senza Kessie e Gagliardini, è una squadra che perde pezzi, ma non perde lo spettacolo e quindi complimenti a questa Atalanta, una bella realtà del nostro campionato.

Voto 8

Perisic: che ha inciso sulla vittoria contro l'Udinese, quattro le vittorie consecutive dei nerazzurri, che li portano a ridosso della zona Champions, anche se l'allenatore Pioli cerca di smussare le dichiarazioni.

Voto 7

Pioli: menzione per la marcia che sta facendo, è la quarta vittoria consecutiva, lui in questo momento è bravo e fortunato. Ieri nel primo tempo l'Inter ha sofferto, non convince del tutto la squadra, ma vince, non ha smussato i suoi difetti, ma gioca con serenità e sa cosa deve fare ien campo e quindi complimenti all'allenatore.

Flop

Niang : il Milan ha vinto con l'ingresso di Lapadula, e per Niang continua il momento negativo. Riesce ad indispettire i tifosi perdendo troppi palloni, non è certamente il suo momento, ma non è il punto debole del Milan. Ha fatto bene Montella a non sostituirlo, facendo entrare Lapadula al posto di Pasalic, un esterno. Ottima scelta dell'allenatore perché Niang va recuperato assolutamente,se vuole arrivare tra le prime quattro. Quello che non accettano i tifosi è che sia indisponente.

Voto 5

Banega: non ha convinto, nel primo tempo è stato lento, abulico. In chiave mercato pare che sia arrivata un'offerta dalla Cina, e davanti ad una buona offerta l'Inter non può dire di no, poi dipende dalla volontà del giocatore. Quello che è certo è che l'Inter non ha bisogno del Benega visto nell'ultima giornata. Con Joao Mario nel secondo tempo a centrocampo la partita è cambiata per i nerazzurri.

Voto 5

Oikonomou: difensore del Bologna, che ieri ho visto un po' colpevole sul gol di Higuain, al di là della bravura dell'attaccante argentino.

Voto 4

Maran: Voto 4 come i gol presi, e mi chiedo che cosa sia successo alla difesa del Chievo, una delle meno battute fino a ieri, c'è stato un calo di tensione spaventoso, forse dovuto alla sosta: Maran dovrà rimediare ed essendo l'allenatore do a lui la responsabilità. Prova d'appello complicata sarà la prossima partita contro l'inter.

Voto 4

Squadra Top: Direi Milan, perché chi si aspettava che i rossoneri vista la posizione di classifica dell'anno scorso, questo anno potessero essere così in alto?

Squadra Fop: la delusione potrebbe essere il Palermo, oppure Sassuolo. Non è più il Sassuolo di prima, ma si riprenderà.

Perin faccio un in bocca al lupo, strano il modo in cui si è fatto male, è un ragazzo sfortunato, ma è caparbio ha combattuto anche in passato e tornerà quel portiere dalle grandi qualità che ci ha mostrato fino ad ora.