TMW RADIO - I Collovoti: "Onore a Mertens e Corini, perplesso da Gerson"

© foto di Federico De Luca

Fulvio Collovati, campione del Mondo dell'82 ai microfoni di TMW Radio ha dato i suoi voti all'ultima giornata di campionato.

Top

Mertens: quattro gol di rara bellezza, gli do 9 perché la perfezione non esiste, raggiunge Higuain nella classifica marcatori e subito si apre il dibattito. A gennaio rientra Milik e quindi valeva la pena spendere 18 milioni per Pavoletti? Quando fai quattro gol però c'è sempre la compartecipazione dell'avversario. A me sono piaciuti i gesti tecnici, è stato scomodato anche il grande Diego, non esageriamo ma rendiamo merito a questo giocatore. Con questo Mertens falso Nueve e il rientro di Milik, quante partite farà Pavoletti? Vedremo...

Voto:9

Mchedlidze: autore di due gol in chiave salvezza, Maccarone e Giralrdino erano in panchina. Se l'allenatore lascia in panchina queste due pietre miliari dell'Empoli, evidentemente è in condizione migliore ed ha avuto ragione.

Voto 8

Théréau: ha fatto una doppietta e Del Neri lo schiera stabilmente come seconda punta con Zapata, ed è un centrocampista offensivo che ha un senso del gol innato, è arrivato ad 8 gol. Non male se si considera che sono quasi la metà dei gol dell'Udinese. Complimenti al giocatore.

Voto 7

Corini: sull' 1 a 3 contro il Genoa chi avrebbe scommesso sulla vittoria del Palermo? Merito dell'allenatore, per una squadra che ultima in classifica sul 3 a 1 non ha ceduto. Ci sarà poi la partita contro il Pescara, quindi si potrebbero riaprire inattese speranze di salvezza per i rosanero.

Voto 7

Flop

De Rossi: 5,non tanto per il duello perso contro Higuain, ma mi ha dato l'impressione di essere troppo lento, troppo in difficoltà fisica. In una partita di questa importanza avrebbe dovuto prendere in mano il centrocampo della Roma e non l'ha fatto. Forse era troppo carico e teso.

Voto 5

Ilicic: sbagliare rigore ci può stare, non ha sostenuto Kalinic in fase offensiva ed è stato sostituito. E' il secondo rigore sbagliato in questa stagione.

Voto 5

Difesa del Torino: reduce da tre sconfitte, 9 gol subiti nelle ultime partite, ci sta subirne due dalla Juventus, non ci sta prenderne 5 dal Napoli e due dalla Sampdoria. C'è stata un po' di presunzione. E' vero che il calcio di Mihajlovic è un calcio propositivo, ma una sistematina a questa difesa ci vuole. Se il Torino le aveva fatte di cose positive, soprattutto per la solidità della difesa che ora non c'è più.

Voto: 4

Menzione speciale

Spalletti: non so se vi ricordate le dichiarazioni pre partita, “andremo per vincere” .. ho visto una Roma di uno spessore totalmente diverso. La Roma mi è sembrata un po' intimorita, impaurita e la scelta di schierare Gerson ha lasciato molto perplessi. E' stato un messaggio vincente quello di schierare un centrocampista in più, ma di contenimento, del tipo “andiamo per non perdere”. La Roma ha giocato con poco coraggio secondo me, se vai così a Torino al 90% esci sconfitto, devi giocare con una fase difensiva attenta, ma devi avere più coraggio in fase offensiva”.