TMW RADIO - I Collovoti: "Preoccupazione in casa viola, Juve da 5"

© foto di Federico De Luca

Crotone: vorrei premiare questo club oggi, ce sta facendo di tutto per accontentare Nicola, dopo il miracolo di questo campionato. E' una squadra che sta seguendo dei buoni giocatori, il ritorno di Budimir dalla Sampdoria mi sembra ad un passo, poi c'è questo centrocampista dell'Osasuna, Merida, e poi c'è un filo diretto con la Lazio per Lombardi e Kishna in attacco. C'è la volontà di accontentare l'allenatore per cercare di rimanere in Serie A senza soffrire.

Voto 7

Torino: non ha ufficializzato molto, però deve sistemare la difesa che è stata il punto debole della passata stagione, partendo dal portiere, e c'è una rincorsa tra Sirigu, Skorupski e il portiere dell'Udinese, Karnezīs , però pare che Sirigu sia in vantaggio e mi sembra un ottimo acquisto. C'è la volontà di prendere un centrale tra Paletta e Vermaelen e n probabile pupillo a centrocampo di Mihajlovićcome Kucka. Sono ancora probabili acquisti, ma non c'è fretta in questo mercato.

Voto 7



Roma: questa volta gli do sei e mezzo. E' vero che ha preso solo il Messicano Moreno, ma le prospettive seguendo le volontà di Di Francesco sono positive, che vuole Berardi, si guarda al giovane dell'Estudiantes per cui c'è la volontà di rifare la fare difensiva. Monchi conosce il mercato e non deluderà la tifoserie e allenatore.

Voto 6,5



Fiorentina: c'è agitazione, fermento, c'è un clima teso con gli striscioni, Borja Valero probabilmente andrà all'Inter, Bernardeschi alla Juventus, Kalinic è in uscita,ma gli acquisti?? Si parla forse di Politano, i giovani sono scommesse, mentre chi esce sono realtà, c'è molta preoccupazione e polemiche in casa viola.

Voto 4



Genoa: se dell'altra sponda della città dei movimenti ci sono,in casa genoana è tutto fermo, sono tutti in attesa dei movimenti di Preziosi. I tifosi sono preoccupati c'è contestazione.

Voto 5

Juve: i tifosi sono un po' preoccupati, Alexandro non si sa se rimane, Bonucci lo stesso, Dani Alves è andato via, Lichsteiner ha avuto una proposta, è una difesa che è un punto di domanda. Non ha fatto intendere finora le sue intenzioni e quindi è una Juve da 5, non si sa se venderà i suoi pezzi migliori.

Voto 5

Donnarumma non so come andrà a finire questa vicenda, gestita da 4.