TMW RADIO - I Collovoti: "Quagliarella da 8. Dybala? Anonimo: 4 per lui"

© foto di Federico De Luca

Arrivano consueti e puntuali, nel pomeriggio di Tribuna Stampa su TMW Radio, i Collovoti di Fulvio Collovati, che ha analizzato il turno appena trascorso dando i suoi voti ai protagonisti del campionato.

TOP

Quagliarella: "E' una delle sue migliori stagioni e miglior goleador in attività. Uno così farebbe molto comodo al Napoli. Chissà se De Laruentiis non ci faccia un pensierino, ma strapparlo alla Samp sarà complesso. Voto:8".

Bonaventura: "Sta tornando il Jack decisivo dello scorso anno, soprattutto in questa posizione in mezzo al campo con licenza di segnare e di inserirsi. Se continuerà così potrà avere spazio anche nella nuova nazionale. Voto:7,5".

Sorrentino: "Non ho capito perché Di Francesco ha lasciato fuori Dzeko e Perotti e la Roma non ha fatto gol per merito suo. Voto:7".

Gattuso: "Ottimo esordio a San Siro. Sta dando una iniezione di energia importante alla squadra. Menzione speciale a lui per i TOP. Voto:8".

FLOP

Viviano: "Il gollonzo che ha permesso al Cagliari di iniziare la rimonta lo ha lui sulla coscienza. Voto:4".

Hamsik: "Il Napoli sta facendo fatica e il centrocampo dovrebbe aiutare anche con i gol l'attacco. Lui da capitano deve prendersi più responsabilità. Voto:5".

Perisic: "Sono mancati tutti gli esterni all'Inter, ma lui veniva da una tripletta quindi ci si aspettava di più. Voto:5".

Dybala: "E' in un momento particolare e di involuzione. Deve trovare dentro di sé l'energia per ritrovarsi, perché sono troppe le partite anonime e apatiche di questo periodo. menzione speciale a lui per i FLOP. Voto:4".