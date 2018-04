TMW RADIO - I Collovoti: "Roma può lottare al top, la Viola punta sui giovani"

© foto di Federico De Luca

TOP

E' un mercato così impazzito che devo dire che di negativo c'è ben poco. Tutte le squadre si stanno muovendo, ma è chiaro che c'è chi ha maggiore disponibilità economica. Vorrei evitare di mettere il Milan tra le prime perché sarebbe banale visto il mercato straripante che ha portato avanti.

Roma: se effettivamente ci fosse l'assalto a Mahrez del Leicester io penso che abbiano messo su una bella squadra. L'indebolimento poteva essere a causa della cessione di Nainggolan però visto che rimane... A centrocampo l'unico ceduto è stato Paredes, che è stato sostituito egregiamente. Non dimentichiamoci Pellegrini, c'è l'imbarazzo della scelta nel reparto. In difesa è vero che andato via Rudiger, però è arrivato Moreno. E' arrivato Kolarov...insomma per me è una squadra che può lottare per lo scudetto.

Voto: 7,5

Fiorentina: è vero che era sempre stata contestata per tutte le cessioni, ma l'obiettivo è chiaro ora, e cioè puntare sui giovani, anche se molti sono scommesse. Ora però non si può dire che non si sia mossa nel mercato in questi giorni. La Viola per come si è mossa ha fatto capire il suo obiettivo: puntare sui giovani, c'è la voglia di rinnovarsi.

Voto:6,5

Udinese: se prenderanno Pavoletti, in sostituzione di Zapata faranno un buon investimento. Hanno preso Pezzella un giovane di valore, mi sembra un acquisto intelligente.

Voto:7

FLOP

Genoa in questo momento, rimandata la cessione societaria, non riesce a perseguire i suoi obiettivi. L'obiettivo Goldaniga che è un difensore del Palermo andrà al Sassuolo. Il Genoa mi sembra una squadra debole in fare difensiva. L'anno scorso nell'ultima fase del campionato ha patito molto le incertezze difensive. Simeone è in orbita Firenze...questo Genoa si è indebolito oltretutto.

Voto:5

Chievo: ha fatto pochissimo sul mercato pur avendo comunque una rosa valida, puntano sulla vecchia guardia e la bravura dell'allenatore.

Voto 5,5

Menzioni

Çalhanoğlu: è un bravissimo realizzatore, abbiamo visto la facilità con cui ha segnato contro il Bayern Monaco. Calcia le punizioni e al Milan mancava un giocatore di questo tipo da quando se ne andò Pirlo. Il Milan ha studiato molto bene il mercato, ha preso quello che serviva per rinforzare i vari settori.

Inter: sta un po' soffrendo che dall'altra parte dalla sponda ci siano stati tutti questi acquisti, però si sta muovendo con parsimonia e tranquillità e io sono convinto che un grande colpo lo farà.

Chiellini ha dichiarato: “Abbiamo perso Bonucci.. ma non è un giocatore che sposta gli equilibri in campo”. Concordi?

“E' una frase coraggiosa, forte...per un compagno di squadra che se ne andato via una settimana fa. Io concordo con Chiellini, un conto è avere personalità, e Bonucci è un giocatore dalla forte personalità, ma un conto è la sostituzione di ruolo e sono convinto che la Juve prenderà un difensore all'altezza di sostituirlo a livello tecnico.”