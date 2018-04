TMW RADIO - I Collovoti: "Sousa ha battuto Allegri, bene Gagliardini"

© foto di Federico De Luca

Kalinic: non solo perché ha bruciato Buffon, è stato l'incubo per la “BBC”, c'è da chiedersi se è il caso di lasciarlo andare, a questo punto per soli 30 milioni di euro. Io vedo che in giro ci sono attaccanti, sicuramente meno bravi e che hanno meno spessore di lui, che son valutati di più. Io penso che la Fiorentina debba riflettere su questo.

Voto 8

Tonelli: Buon compleanno a lui...ha aspettato 5 mesi prima di esordire con il Napoli e lo ha fatto nel modo migliore, per un difensore, due gol in due partite, ha superato Maksimović nelle gerarchie di Sarri, e ha dimostrato di essere un giocatore degno sostituto di Koulibaly, che è via con la Coppa d'Africa. Poi quando tornerà come farà Sarri a lasciare fuori Tonelli?

Voto 7,5

Benassi se quel gol di tacco l'avesse fatta un attaccante avremmo scatenato paragoni esagerati. Lui ha rappresentato cosa di meglio ha fatto il Torino nel primo tempo.

Voto 7

Menzioni speciali

Sousa per le sue mosse vincenti. Ho visto la partita ho visto Bernardeschi sacrificato su Marchisio, il quale ha sofferto la marcatura. Sanchez schierato come terzino sulla destra... dico questo per farvi capire che quando un allenatore incide, fa la differenza. Sousa ha avuto il coraggio di puntare veramente ai giovani come Federico Chiesa.

Voto 8

Gagliardini: ve lo dico per esperienza non è facile esordire sopratutto in uno stadio come San Siro, lo ha fatto con personalità, senso della posizione, si è inserito in zona gol. L'Inter cercava un giocatore come lui a centrocampo e li ha ripagati della fiducia vista la cifra investita. Non ha sentito il cambio di maglia.

Voto 7,5

Flop

Chiellini: cito solo lui ma avrei dovuto metterci tutta la difesa della Juventus. L'ho visto in difficoltà fisica, è vero che non stava bene però sulla sua corsia è nato il gol di Kalinic, l'ho visto insicuro, falloso, i suoi compagni di reparto hanno fatto leggermente meglio, ma tutti sono stati in difficoltà compreso Buffon. Segnali preoccupanti...

Voto 4

Dybala: forse i recenti infortuni lo hanno un po' penalizzato, è in ritardo di condizione, l'ho visto sbagliare un po' troppi passaggi. Non lo penalizzo per il gol mancato nel finale, ma per i palloni che ha perso, per le possibilità che ha dato per le ripartenze della Fiorentina. Urge per la Juve ritrovare il talento di questo giocatore.

Voto 4

Romagnoli: molto atteso ma mi è parso in difficoltà conto Belotti, tanto da rimediare un'espulsione. Davanti agli occhi hanno tutti quel tunnel che gli ha fatto Iago Falque nel primo gol di Belotti. Può capitare la giornata no, però per questa partita il 5 non glielo togGalie nessuno.

Voto 5

Allegi: la quarta sconfitta della Juve ha lasciato il segno, per alcune scelte, come quella di Pjanic in panchina, indubbiamente il duello di panchine l'ha vinto Sousa. Aspettiamoci la reazione dei bianconeri.

Voto 4