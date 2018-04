TMW RADIO - I Collovoti: "Spalletti al capolinea, Rudiger gesto sconsiderato"

© foto di Federico De Luca

TOP

Keita dopo la tripletta di qualche domenica fa, ha fatto una prestazione che aumenterà notevolmente il suo valore. Ha messo in imbarazzo tutta la difesa romanista. Sarà un protagonista di mercato, non so se Lotito farà di tutto per trattenerlo, ma a Milano girano alcune voci, che sia il Milan che l'Inter potrebbero essere interessate al giocatore.

Voto:8

Trotta attaccante del Crotone che ha fatto una super partita che si è liberato con molta abilità di Zapata, non segnava da ottobre però ha avuto l'opportunità per realizzare una doppietta. Il suo secondo gol era regolare, non è stata una domenica felice per gli arbitri. Un grande Donnarumma comunque gli ha poi negato il secondo gol.

Voto:7,5

Insigne tutto il Napoli ha giocato bene contro l'Inter, ma lui è stato l'uomo in più. Si vede che il rinnovo del contratto lo ha rasserenato. Ha veramente talento, potrebbe essere un numero 10, gioca con maggior sicurezza.

Voto:

Menzione speciale per due giovani allenatori Nicola per quello che sta facendo al Crotone, avendo la media punti ad Aprile di Napoli e Juventus e poi Inzaghi per la lezione di tattica che ha dato a Spalletti.

Voto:8

FLOP

Nagatomo: mancare un rinvio è da principiante, facendo segnare il gol che ha deciso la partita. E' uno che corre e non si risparmia, però ha fatto un gesto tecnico non proprio da giocatore dell'Inter.

Voto:3

Rudiger: altro gesto tecnico sconsiderato. Non solo per la prestazione, ma per l'espulsione, con un gesto improvvisato con poca tecnica, un gesto molto scomposto. Non ha dato forza a questo Roma che ho visto in difficoltà fisica.

Voto:4

Fiorentina: metterei tutta la squadra, il primo nome è Sousa. Se perdi 2 a 0 a Palermo in quel modo, mi sembra doveroso che entri in classifica.

Voto:4

Spalletti: nel dopo partita ha parlato di sfortuna, ma insomma ha giocato 10 minuti la Roma e negli altri 80 non è esistita la squadra. Siamo arrivati al capolinea. Ha evitato sempre di parlare di rinnovi, ma penso che la prestazione della squadra di ieri sera abbia definitivamente segnato il suo futuro in giallorosso.

Voto:4