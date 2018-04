TMW RADIO - I Collovoti: "Wallace superficiale, Mandzukic l'alfiere, 3 a Lulic"

© foto di Federico De Luca

Fulvio Collovati, opinionista, ex calciatore di Milan e Inter, ha parlato oggi a TMW Radio per dare i suoi voti all'ultima giornata di campionato di Serie A.

Flop

Wallace: difficile capire che cosa gli sia passato per la testa, azzarda un colpo di tacco in area. Arroganza, presunzione, superficialità, è giovane, ma non va capito perché un difensore non può permettersi di fare un errore del genere. La partita è poi cambiata proprio da lì.

Voto 4

Niang: inutili e dannosi dribbling, ha peggiorato la sua situazione, calciare il rigore in quel modo, si è impadronito del pallone. Il giocatore migliora anche quando agisce con buonsenso, non so forse è anche troppo giovane per avercelo questo buonsenso, però deve capire se è in giornata sì o no. A volte l'attaccante è egoista, se non ci fosse stato Lapadula la sua sarebbe stata una giornataccia in tutti i tempi.

Voto 4

Kondogbia: all'Inter meritavano questo voto in parecchi, da quando c'è Pioli Kondogbia ha sempre giocato, per cui se pensava di aver risolto i problemi di centrocampo schierandolo si sbagliava, troppo veloce il centrocampo del Napoli rispetto a quello nerazzurro. Pioli gli ha dato anche troppe possibilità.

Voto 4

Lulic: con le dichiarazioni del dopo partita su Rudiger, aggravate ancor più dalla difesa e sarà punito con una squalifica pesante.

Voto 3

Stootman: non capisco se hai fatto gol, che motivo c'era di andare a gettare acqua a Cataldi in panchina? La sua provocazione poteva evitarla.

Voto 5

Top

Mandzukic: questo suo modo di giocare al massimo, ha rappresentato lo spirito della Juve nel dopo Genoa, e lui è stato l'alfiere di questa reazione.

Voto 7

Nainggolan i duelli a centrocampo li ha vinti lui andando su Biglia. Quando entra in gioco la cattiveria e la tecnica, è riuscito a limitare Biglia che è la fonte del gioco della Lazio e ha chiuso con un gol".

Voto 7

Danilo difensore che ha fatto un gol bellissimo da attaccante, permettendo di raggiungere un Chievo in classifica.

Voto 7

Hamsik ha preso in mano il Napoli, il vero leader è lui, convince, lotta, accelera i tempi, fa gol. Con un giocatore così e il ritorno di Milik non è pregiudicato niente per il girone di ritorno.

Voto 8

Spalletti bravo a reprimere le fonti di gioco a un certo punto della Lazio.

Voto 7