TMWRADIO - I Collovoti: "Flop Nazionale: Verratti. Torino mercato da 7"

© foto di Federico De Luca

TOP

E' stato un mercato quello italiano inaspettato per i soldi che sono stati spesi. Le società chiudono i bilanci in passivo, ma sono stati spesi milioni.

Milan: ha fatto un mercato da 8, tutti sono rimasti sconcertati che 8/11 della squadra titolare sia stata stravolta. Il mercato rossonero è stato quello top di questa sessione estiva di mercato.

Voto:8

Torino: ha lavorato molto bene, perché oltre ad aver preso un centrocampista come Rincon e un difensore come N'Koulou del Lione,lo stesso Ansaldi e Burdisso, che sono due ottimi difensori, è arrivao il colpo: sono i 20 milioni spesi per Niang, lo ha voluto fortemente Mihajlovic,e può essere la spalla giusta per Belotti.

Voto:7,5

Sampdoria:magari qualcuno non sarà daccordo con il 7, visto che Muriel è andato via come altri giocatori importanti, ma l'acquisto di Ramirez è sottovalutato è un ottimo acquisto. Sono stati presi poi due giovani interessanti come Caprari, che aveva fatto bene al Pescara e Murro al Cagliari, e poi Zapata e Strinic che daranno solidità, uno in fase offensiva e l'altro in fase difensiva alla squadra.

Voto:7

La Juve poi si è rinforzata o indebolita? Saranno solo i risultati sul campo a farcelo capire, poi nelle prime due partite nessuno degli acquisti nuovi è stato impiegato ancora, come da tradizione di Allegri...rimaniamo in attesa.

FLOP

Sassuolo:è arrivato solo Falcinelli, è vero che sono stati trattenuti Berardi e Politano che erano richiesti da tantissime squadre, ma sono stati presi molti giovani. Il voto è basso

Voto:5

Fiorentina: ha smantellato la vecchia guardia ha puntato sui giovani, Benassi Simoene e alcuni sconosciuti al nostro pubblico, l'ultimo colpo non basta a rallegrare il mondo dei Fiorentini, i quali che sono anche un po' preoccupati per le prime due sconfitte in campionato.

Voto:5,5

Chievo: l'ultimo acquisto è stato Tomovic, è stato preso Pucciarelli, hanno trattenuto Inglese, pochi movimenti. E' una squadra con una sua fisionomia che evidentemente non andava molto cambiata.

Voto:5,5

NAZIONALE

ITALIA:in una partita come quella dell'altra sera è difficile trovare qualcosa di positivo diciamo il flop secondo me maggiore è Verratti. Da lui ci si aspettano delle prestazioni che in Nazionale non riesce a dare. Ho l'impressione che sia un giovane che non ripaga tutte le aspettative, secondo me è un po' sopravvalutato. Voto:4 In fase difensiva darei 4 anche a Bonucci, che qualche disattenzione l'ha commessa, non ha dato quella sicurezza in fase difensiva che doveva. La Spagna non ha tirato molto alla fine però devo dire che sono mancati i suoi soliti lanci e la sicurezza che doveva trasmettere.

Ventura: tutti chiedevano a lui un atto di coraggio e l'ha fatto schierando una formazione molto offensiva, però penso che non avrebbe dovuto farsi coinvolgere da queste “richieste” perché se giochi con la Spagna non ti puoi permettere di concedergli il centrocampo. La Spagna ha vinto senza punte, poi ha fatto entrare Morata per non dare punti di riferimento, quindi ha vinto con il centrocampo.

Voto:4