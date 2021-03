3 anni senza Astori. I ricordi commossi di compagni e società a tre anni dalla scomparsa

La Fiorentina lo ricorda con la fascia da capitano Davide Astori ci lasciava tre anni fa nella notte della vigilia della sfida tra Udinese e Fiorentina nell'albergo che ospitava i viola in Friuli. Una tragedia che ancora oggi viene commemorata ogni volta che è possibile da tutto il calcio italiano e non solo. La Fiorentina, ultima squadra della vita del difensore, lo ha omaggiato con un tweet questa mattina con la foto della fascia da capitano che tutt'ora viene utilizzata da Pezzella e compagni per onorarne la memoria: "Davide Astori per sempre con noi".

Davide Astori per sempre con noi. pic.twitter.com/79TvigMPM6 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 4, 2021

Il ricordo del Milan Tre anni fa è scomparso Davide Astori, capitano della Fiorentina ed ex difensore, tra le altre, anche del Milan. Per commemorare l'anniversario della sua morte, i rossoneri hanno affidato a Twitter un messaggio che recita: "Sono passati tre anni da quel maledetto giorno che ti ha portato via". Ecco la foto condivisa sui social:

❤️ Davide Astori ❤️

Honouring your memory as today marks 3 years since you left us

Sono passati tre anni da quel maledetto giorno che ti ha portato via #DA13 #SempreMilan pic.twitter.com/C65BKR9kCB — AC Milan (@acmilan) March 4, 2021