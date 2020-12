A ciascuno il suo. Roma, Napoli e Milan: tre modi diversi di affrontare l'Europa League

Tre modi diversi di guardare all’Europa League. La Roma già qualificata, si prepara a scendere in campo per conquistare il primo posto nel girone. Il Napoli deve soltanto chiudere i conti, vendicando la sconfitta dell’andata; il Milan, infine, cerca lo sprint decisivo prima dell’ultima giornata.

QUI ROMA - L'Europa League, assicura Paulo Fonseca, si dovrebbe giocare di lunedì. I giallorossi sfideranno lo Young Boys per il primo posto, e il tecnico portoghese avrebbe voluto "più tempo per recuperare". Nessuna sfuriata di patron Friedkin nello spogliatoio, ma tanta voglia di ripartire dopo la batosta di Napoli: "L'abbiamo analizzata. Non minerà la nostra fiducia, l'importante è capire cosa non abbiamo fatto bene". Possibile turno di riposo, almeno dall'inizio, per Dzeko e Pellegrini, ancora non al meglio della forma.

QUI NAPOLI - Gli azzurri di Gennaro Gattuso, viceversa, dalla gara del San Paolo hanno avuto nuove certezze. Ora c'è l'AZ Alkmaar, che all'andata ha battuto i campani: "L'AZ Alkmaar è una squadra ben organizzata con giocatori giovani e interessanti. Per vincere domani abbiamo bisogno di un grande Napoli. Nella gara d'andata la palla è girata troppo lentamente". Inevitabile il pensiero per Maradona: "Ha cambiato la storia del calcio".

QUI MILAN - Una conferenza di gioia. Perché l'ha tenuta nuovamente Stefano Pioli, che contro il Celtic tornerà in panchina dopo il contagio da Coronavirus. "Sono emozionato, sono stati 18 giorni lunghi - ha spiegato - ero come un leone in gabbia". Quanto al Celtic: "Ci aspettiamo un avversario determinato che vuole vincere la gara per dimostrare il loro valore. La gara di domani è importante perché non abbiamo ancora ottenuto la qualificazione". Aspettando Leao e Ibrahimovic: "Andiamo avanti giorno per giorno".