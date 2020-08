A Pirlolandia sbarca il 3° acquisto McKennie. Ora la Juve cerca un 9 e pensa al ritorno di Kean

Terzo acquisto per la Juventus di mister Andrea Pirlo: dopo Dejan Kulusevski e Arthur, la giornata appena passata è stata infatti quella di Weston McKennie, centrocampista classe '98 che ha svolto le visite mediche. Per l'ormai ex Schalke 04 trasferimento in prestito oneroso fissato a 3,5 milioni di euro con diritto di riscatto a 18, che potrebbe diventare obbligo in base alle presenze da lui ottenute nella prossima stagione.

Continua a tenere banco anche il futuro dell'attacco, con Gonzalo Higuain in uscita e la ricerca costante del suo sostituto da parte di Paratici: Edin Dzeko della Roma resta il favorito, le quotazioni di Arkadiusz Milik del Napoli sono in calo, mentre nelle ultime ore sono stati proposti sia Luis Suarez che Edinson Cavani. Da monitorare con attenzione la pista che porta a Moise Kean, coi bianconeri intenzionati a prelevarlo in prestito biennale dall'Everton con obbligo di riscatto per un'operazione utile anche in chiave lista Champions e un nostalgico ritorno a casa, a cui il suo agente Mino Raiola sta già lavorando.

Bomba, infine, dalla Francia: secondo L'Equipe anche la Juve in queste frenetiche ore avrebbe contattato Jorge Messi per informarsi sul futuro della Pulga, nonostante dalla società torinese siano piovute subito smentite.