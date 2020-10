A Livorno suona il De Profundis: il Presidente Navarra consegnerà i libri in tribunale

vedi letture

"E' già stata convocata l'assemblea, e domani farò quello che farebbe ogni presidente: porto i libri in tribunale, anche se sicuramente ce li avrà già portati qualche altra persona. Sono scaduti i termini, nessuno ha pagato, non c'è la fideiussione, Spinelli parla e basta: inutile poi si facciano tutti avanti tra un paio di giorni. Io ho deciso, e domani porterò tutto al tribunale, che poi accerterà di chi sono le colpe. Ma non rassegnerò le mie dimissioni. E non farà più il burattino di nessuno": con queste parole, il presidente del Livorno Rossettano Navarra, nell'intervista rilasciata a TMW, ha annunciato quella che sembra essere l'ormai imminente fine del club. Che domenica non dovrebbe neppure presentarsi a Olbia.

Nella giornata di ieri, martedì 13 ottobre, il club (formato da Banca Cerea con il 61% di quote, Rossettano Navarra con il 21 e Aldo Spinelli con il 10) avrebbe dovuto presentare la fideiussione necessaria per coprire la parte del monte ingaggi che supera il milione di euro ed effettuare poi la ricapitalizzazione necessaria a evitare il crac: ma così non è stato. Documenti non ne sono stati presentati, non ci sarà il tesseramento degli otto elementi ingaggiati e i giocatori attualmente in rosa potranno richiedere lo svincolo.