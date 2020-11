A tutto Gravina: "Nessuno stop per i campionati. Il rinnovo di Mancini? Aspetto notizie da lui"

Nella giornata di oggi è tornato a parlare il presidente della FIGC Gabriele Gravina in vista della sfida dell’Italia in Nations League contro la Polonia: "Non c'è alcun rischio di stop ai campionati. Si gioca troppo? La Nazionale tornerà a marzo". E sul rinnovo del ct Mancini ha aggiunto: "Siamo legati a Mancini da due anni di contratto. Ho già pensato ad allungare il nostro accordo, attendo notizie da lui".

Poi sul gruppo azzurro: "Questa Nazionale è una bellissima famiglia. C'è un grande senso di fratellanza tra gli uomini, ancora di più forse in questo periodo difficile per tutti in cui stiamo riscoprendo il dialogo e il confronto. Ed è bello perché spesso il mondo del calcio è considerato distaccato e avulso. La testimonianza più esemplare è quella di Bonucci che pur sapendo di non poter giocare stasera, si è fermato in ritiro coi compagni. Questo - osserva - è un simbolo di fratellanza che è uno dei presupposti per centrare al meglio traguardi importanti. Ma anche l'ingrediente per superare le difficoltà.