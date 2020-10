A un passo dalla luna: il Sassuolo manca lo storico primo posto. Almeno ci si diverte

Tutto era pronto per la grande serata. Il Sassuolo, che nella sua storia non è mai stato, neanche per un giorno, primo in classifica in Serie A, vi sarebbe potuto volare. Per rimanerci, tutto solo, almeno fino a lunedì, quando scenderà in campo il Milan attuale capolista. La nebbia, però, oscura le trame di gioco dei neroverdi, che per un'ora abbondante faticano contro l'intelligenza tattica di Marco Giampaolo e la fisicità del suo Torino. Poi, la foschia va via e torna il Sasòl bello come un tacco di Djuricic (il migliore dei suoi), pazzerello come Chiriches, che sbaglia dietro e inventa magie davanti. E così, su e giù per l'ottovolante di Roberto De Zerbi: dall'1-3 al 3-3, questa volta la rimonta riesce soltanto a metà. Trascinato dal solito Francesco Caputo, ma più in generale da un collettivo che sa divertire e non è ancora chiaro se sia pronto per ambire alle zone nobili della classifica, il Sassuolo offre il bene effimero della bellezza e non ruba niente. Ma forse un piede sulla luna l'avrebbe messo volentieri.