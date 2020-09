Acerbi, la Lazio e il rinnovo: lo sfogo fa discutere, nei prossimi giorni il chiarimento

Francesco Acerbi e la Lazio, lo sfogo apre il banco relativo al futuro. Le dichiarazioni di domenica sera hanno fatto rumore, dopo che il centrale ha esplicitamente criticato la società per la gestione mediatica delle trattative legate al suo rinnovo. In bilico? Non per forza, perché tutto nasce proprio dal fatto che non abbia mai rifiutato il prolungamento e a oggi il suo futuro in biancoceleste non pare a rischio. Del resto, sempre nella stessa intervista, lo stesso Acerbi ha chiarito come abbia detto di voler andare via dalla Lazio. E quindi? Nei prossimi giorni si avrà un faccia a faccia con la dirigenza, per avvicinarsi ancora di più a un nuovo accordo.