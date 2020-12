Agnelli e De Laurentiis si sono visti a Firenze. Sul piatto (anche) l'ingresso dei fondi in Serie A

vedi letture

Andrea Agnelli e Aurelio De Laurentiis sono entrati in contatto diretto nelle scorse ore. L'hanno fatto nell'inedita sede di Firenze, in un hotel di lusso del centro città: l'incontro è di quelli che destano l'attenzione delle masse, fosse solo per quanto c'è in ballo sulla questione della partita inizialmente assegnata a tavolino ai bianconeri e poi modificata in ultima istanza, con tanto di regolare disputa delle partita, e tensioni connesse. Ma non è stato per parlare di quello, o meglio, non soltanto: i due non erano infatti soli, ma con loro c'erano anche Fienga, Fenucci e Campoccia, rappresentanti rispettivamente di Roma, Bologna e Udinese. Stando a quanto abbiamo raccolto sul luogo, al centro del dibattito un macro-tema come l'ingresso dei fondi privati in Lega Serie A: un'operazione da quasi 2 miliardi di incassi per i club del massimo campionato. Certo, difficile che non sia stata detta neanche mezza parola su Juventus-Napoli...