Alla fine il migliore è Handanovic: l'Inter senza gol. Ma Conte non pensa al secondo posto

Alla fine, il migliore è il portiere. A Samir Handanovic, presenza 475 in Serie A, basta una singola parata per diventare decisivo nello 0-0 tra Inter e Fiorentina. Anche perché la sconfitta sarebbe stata una vera e propria beffa, dopo una partita nella quale i nerazzurri hanno colpito ben due pali e avuto diverse occasioni. Seppur con un rendimento a sprazzi e qualche delusione individuale lì davanti (malino Sanchez, male Lautaro al suo ingresso). Un pareggio che cambia poco, se non il tempismo, perché già domani la Juventus potrà festeggiare il nono scudetto consecutivo. E per i meneghini sfuma anche il controsorpasso sull'Atalanta al secondo posto. Un obiettivo che non fa per Antonio Conte: "Il secondo è il primo dei perdenti", spiega il tecnico salentino. Che tre di quei nove scudetti li ha vinti. Altri tempi.