Allan lascia il Napoli, con un anno di ritardo. Ufficiale il suo approdo all'Everton di Ancelotti

Allan è un nuovo calciatore dell'Everton. La notizia era nell'aria ormai da diversi giorni, ma in queste ore è finalmente arrivata l'ufficialità. Nuova avventura per il centrocampista brasiliano, che lascia il Napoli dopo ben cinque stagioni e oltre 200 presenze per riabbracciare, in Premier League, mister Carlo Ancelotti. Con 25 milioni di euro nelle casse del club di De Laurentiis, che appena un anno fa avrebbe potuto venderlo al Paris Saint-Germain per circa il doppio. Ma ADL, come da lui stesso dichiarato negli stessi giorni, ha capito la lezione e quella ormai è acqua passata.

Il Napoli guarda avanti e continua la sua rivoluzione silenziosa, Allan vola in Inghilterra ma non dimentica certo il suo passato più recente: "Napoli è una città speciale. Per me e per la mia famiglia sono stati 5 anni fantastici: i miei figli parlano, pensano e sognano in napoletano. Sono grato, perciò, al presidente De Laurentiis che mi ha dato la possibilità di indossare una maglia gloriosa. In questo club sono cresciuto come professionista e uomo e ho potuto lavorare con allenatori e professionisti a cui dovrò sempre essere riconoscente. Sono stato fortunato a trovare, sul mio cammino, dei compagni di squadra che sono stati dei fratelli. L’ultima stagione è stata difficile. Ma la vittoria della Coppa Italia è stato il modo migliore, il più giusto, per chiudere una storia di cui mi sono sentito protagonista. Un grazie speciale ai tifosi: è stato un privilegio e un orgoglio essere, in questi anni, il loro 'Mastino Napoletano'", è stato il commosso saluto su Instagram dell'ex Udinese.