Altro che spacciati: lo Spezia ferma l'Atalanta, continua a far punti e Italiano gonfia il petto

Quattro punti nelle ultime due partite e, dunque, secondo risultato utile di fila per lo Spezia, capace di fermare l'Atalanta sullo 0-0 con una bella prova sia in fase difensiva che in termini di costruzione di gioco. A prendersi la copertina sono il portiere Provedel e il difensore Erlic, schierato a sorpresa titolare. Vincenzo Italiano ha di che esultare al triplice fischio e nel post-partita gonfia il petto, prendendosi una piccola rivincita su chi li dava per spacciati ancor prima di cominciare.