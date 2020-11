Altro giro, altro record: CR7 come Puskas e Romario. Inseguendo Pelé, Bican e Daei

Cristiano Ronaldo tra i mostri sacri del calcio mondiale c’è da tempo, non da ieri. Ma la gara con l’Andorra lo certifica una volta di più. Con la rete segnata, di testa, nel secondo tempo, CR7 ha infatti agganciato due leggende come Puskas e Romario a quota 746 gol tra club e nazionale maggiore. Ora caccia a Pelé (761 reti) e soprattutto Bican, primissimo a quota 805. E non solo, perché nel mirino c’è anche Ali Daei, miglior marcatore della storia con una nazionale, a quota 109 reti. Ronaldo è salito a 102: -7.

La classifica dei goleador tra club e nazionale maggiore.

1. Josef Bican: 805 reti (773 nei club, 32 in nazionale)

2. Pelé: 761 (684 nei club, 77 in nazionale)

3. Cristiano Ronaldo: 746 (644 nei club, 102 in nazionale)

4. Ferenc Puskas: 746 (662 nei club, 84 in nazionale)

5. Romario: 746 (691 nei club, 55 in nazionale)

La classifica considerando le nazionali olimpiche o giovanili

1. Josef Bican: 805 reti (773 nei club, 32 in nazionale maggiore)

2. Romario: 772 (691 nei club, 55 in nazionale maggiore, 26 in nazionale giovanile)

3. Cristiano Ronaldo: 764 (644 nei club, 102 in nazionale maggiore, 18 in nazionale giovanile)

4. Pelé: 761 (684 nei club, 77 in nazionale maggiore)

5. Ferenc Puskas: 746 (662 nei club, 84 in nazionale maggiore)

I migliori marcatori delle nazionali di calcio

1. Ali Daei: 109 reti

2. Cristiano Ronaldo: 10

3. Luciano Vassallo: 99

4. Ferenc Puskas: 84

5. Kunishige Kamamoto: 80