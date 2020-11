Ancora in panchina, aspettando Mancini. Per vincere, senza polemiche: Italia, parla Evani

Fatti non fummo per fare polemica. In maniera dantesca, si potrebbe raccontare così la risposta di Alberico Evani a chi gli chiede se una vittoria dell’Italia sarebbe una rivincita nei confronti dei club. Toccherà ancora a lui, infatti, guidare il gruppo azzurro, anche con la Bosnia. E in conferenza stampa Chico rivolge un pensiero proprio all’ex compagno ai tempi della Sampdoria: "Anche Roberto avrebbe avuto piacere a essere qua, è molto dispiaciuto, noi cercheremo di fare pesare il meno possibile la sua assenza. Abbiamo fatto tanti sacrifici, ci siamo costruiti la possibilità di arrivare primi nel girone”. L’obiettivo, infatti, è chiaro, perché per vincere l’Italia “sta lavorando da due anni”. Niente rischio appagamento (“abbiamo a che fare non solo con bravi giocatori ma anche con ottime persone”) e anzi tanta voglia di battere “un’ottima squadra” che senza Dzeko perderà tanto ma non tutto. L’Italia è chiamata all’appuntamento col primo posto nel girone di Nations League, Evani è pronto a guidarla.