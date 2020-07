Andrea Pirlo si riprende la Juventus. Il Maestro è il nuovo tecnico dell'Under 23

Dopo gli accostamenti e le voci dei mesi scorsi, ora anche gli ultimi dubbi sono stati spazzati via dall'ufficialità. Andrea Pirlo è, anzi sarà nella prossima stagione, il nuovo tecnico della Juventus Under 23 al posto di Fabio Pecchia. Una scelta precisa, quella della società bianconera che ha deciso di puntare sull'ex regista affidandogli le sorti della seconda squadra per il presente, magari pensando anche al futuro della rosa oggi in mano a Maurizio Sarri. Per Pirlo si tratta di un ritorno alla Juventus dopo che dal 2011 al 2015 aveva vinto 4 Scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppa Italiana da giocatore.