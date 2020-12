Applausi e bel gioco non servono: il Crotone adesso ha bisogno di gol, punti e vittorie

Era difficile pensare di poter portare a casa punti, ma sicuramente il Crotone sperava di potersela giocare meglio nella sfida casalinga col Napoli. E invece, in uno Scida reso pesante dal violento acquazzone caduto sulla città, la squadra di Stroppa è durata poco più di un tempo, nel quale comunque era già andata sotto per via della prodezza di Insigne. Al minuto 50, con l'espulsione di Petriccione, sono crollate tutte le speranze della squadra calabrese, che si è sciolta come neve al sole finendo per cadere sotto i colpi dei partenopei. Ancora una fatica tremenda nel trovare la via del gol, ma anche del tiro, per i Pitagorici: per potersi salvare, come ricordato anche da Marrone a fine gara, non bastano più le prestazioni: è il momento dei punti e delle vittorie. Il calendario, in tal senso, darà una mano alla squadra di Stroppa, che dal prossimo weekend ha l'obbligo di vivere un nuovo campionato.