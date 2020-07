Arthur rompe col Barça e pensa già alla Juve: assente alla ripresa, ha chiesto la risoluzione

Caso Arthur a Barcellona. Il centrocampista brasiliano ha sorpreso tutti e ha scelto di non presentarsi ai test del Coronavirus in programma nelle scorse ore per Messi e compagni. Una decisione non certo improvvisata all'ultimo minuto, che il classe '96 - come raccolto da TMW - ha preso dopo essersi sentito scaricato sia dalla società che da mister Quique Setién.

Arthur, in particolare, non ha digerito il pressing incessante della dirigenza per fargli accettare a tutti i costi l'offerta della Juventus, anche se la goccia che ha fatto veramente traboccare il vaso è stato il suo mancato utilizzo in campionato all'indomani della firma coi bianconeri. Sono stati proprio gli zero minuti giocati in questo finale di stagione a convincerlo a chiedere immediatamente la risoluzione del contratto , rifiutando di rispondere alla convocazione del club in vista della sfida di Champions League col Napoli.