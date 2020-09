Arturo e Luis, i due grandi epurati del Barcellona: Vidal è a un passo dall'Inter

Si allenano a parte. Pronti a cambiare aria, anche se una differenza c'è: Arturo Vidal sembra meno smanioso, rispetto a Luis Suarez, di tenersi stretta la maglia del Barcellona. Topolini partoriti dalla montagna, rischiano di essere i due veri grandi epurati del Barcellona che in qualche modo è riuscito a mantenere in casa Messi, ma tiene il cileno e l'uruguaiano ai margini della squadra. Un chiaro segno per ribadere quel che Koeman ha già chiarito a Leo: fanno parte del cerchio magico, ma la sua permanenza non comporta la loro.

Vidal è a un passo dall'Inter. Ancora più di quanto Suarez, che pure alla Juve è vicino, non sia prossimo al bianconero. Entro martedì Arturo dovrebbe liberarsi dal Barça, altra differenza rispetto al Pistolero, che nella trattativa per la risoluzione non è ancora arrivato alla fumata bianca. Vidal sì, o quasi. E all'Inter basterà pagare, mal che vada, una cifra simbolica per regalare a Conte il suo guerriero, già guidato ai tempi della Juventus: l'intesa di massima c'è da tempo, manca soltanto che King Arturo e il Barcellona si mettano alla porta a vicenda. Più o meno, ci siamo già.