Arturo Vidal e l'Inter, altro passo avanti. Ma ancora il Barça non ha dato il via libera

Dalla Spagna, ieri mattina, assicuravano che il Barcellona ed Arturo Vidal erano pronti a dirsi addio con una risoluzione del contratto. Un'eventualità che farebbe comodo all'Inter, che a quel punto potrebbe chiudere per l'arrivo del cileno a zero. Col passare delle ore, però, la convinzioni iberiche hanno lievemente perso consistenza, sebbene Vidal resti vicinissimo ai nerazzurri.

Serve trattare ancora - Il Barcellona però, alle prese col caso Messi, non vuol perdere il cileno a costo zero. Anzi vorrebbe incassare almeno un indennizzo dalla cessione del suo cartellino. Per questo le trattative vanno avanti, con lo stesso Vidal che sembra intenzionato addirittura a rinunciare alla buonuscita pur di facilitare la fumata bianca e quindi il suo arrivo a Milano. Ancora qualche ora di attesa e di contatti, poi salvo sorprese l'ex Bayern e Juventus potrà riabbracciare Antonio Conte. Sui social, intanto, continua a mandare messaggi criptici ai suoi tifosi: "La vita dà sempre un motivo per sorridere", ha scritto.