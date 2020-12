Atalanta, Gomez è virtualmente un ex. Fuori dai convocati, fuori dai pensieri di Gasp

Il capitano dell'Atalanta Alejandro Gomez ancora una volta fuori dalla lista dei convocati dell'allenatore Gian Piero Gasperini. Sono 23 i calciatori chiamati dal tecnico della Dea per la sfida contro il Bologna e non c'è il Papu. Così come non è presente nei pensieri del tecnico, che ha dichiarato di pensare ad altre soluzioni per l'attacco: "C'è stato un periodo in cui abbiamo avuto fuori Malinovskyi, Ilicic, Pasalic, li stiamo recuperando tutti. Abbiamo Ilicic quello che ha fatto l'altra sera, Miranchuk è disponibile. Col recupero di questi giocatori abbiamo più possibilità, io ho cercato sempre di mettere in campo squadre offensive".

Anche nel proseguo della conferenza stampa, Gasperini non ha mai citato il capitano Gomez.

FUTURO - Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra la famiglia Percassi, proprietaria dell'Atalanta e l'agente Giuseppe Riso, rappresentante del Papu Gomez. Al centro della discussione, il probabile addio a gennaio dell'argentino che in passato ha rifiutato ricche offerte dalla Cina e dai paesi arabi e che ora chiede di poter partire gratuitamente. Semplicemente una bestemmia per un club come la Dea, che è da tempo abilissima a far fruttare le cessioni al massimo.