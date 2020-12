Balo is back: quattro minuti e un gol facile per presentarsi al Monza. Gongola anche Brocchi

Balo is back? I primi vagiti dell'esperienza al Monza dicono di sì. Perché Mario Balotelli è andato subito a segno con la maglia del club di Silvio Berlusconi. Alla sua prima gara con la nuova casacca, il centravanti classe '90 è andato a segno meno di cinque minuti dopo il fischio d'inizio: dopo una bella azione sulla sinistra, l'errore in marcatura di Mantovani ha favorito il tap-in vincente di Balotelli, che ha sbloccato il match contro la capolista Salernitana. Prende 6.5 nella pagella di TMW: "Ci mette 4 minuti per presentarsi nel migliore dei modi ai suoi nuovi tifosi, certamente una delle reti più facili della carriera. Non al top fisicamente, si spegne e poi si riaccende nel finale di primo tempo mandando in porta Frattesi in bello stile". Soddisfatto anche il tecnico del Monza, Christian Brocchi. "Ho pensato subito di farlo giocare, è arrivato il momento di mettere minuti nelle gambe per poter tornare quanto prima il calciatore che tutti conosciamo. L'impegno e lo spirito di sacrificio sono stati apprezzabili sin dal primo giorno, oggi il gol è un meritato riconoscimento".