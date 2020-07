Balotelli non verrà più convocato dal Brescia. Ma si potrà allenare con chi non gioca

Nella giornata di martedì Mario Balotelli si è allenato da solo al centro sportivo di Torbole, mentre i compagni del Brescia si sono presentati al campo per la rifinitura pre Torino solo dopo che Supermario aveva terminato la sua seduta individuale.

Balotelli non verrà più convocato - Nell'ultima settimana, al di là della seduta singola di martedì, Balotelli è rientrato in gruppo. O meglio, parzialmente in gruppo. Il Brescia infatti ha deciso che l'attaccante nelle settimane che mancano da qui a fine stagione dovrà allenarsi solo con i calciatori che non potranno giocare o con quelli che stanno recuperando dagli infortuni. In sostanza, quindi, Balotelli non sarà considerato convocabile pur restando a disposizione del gruppo, dello staff tecnico e quindi di mister Lopez. Poi, a fine campionato e a prescindere da una salvezza che resta molto complicata, si consumerà ufficialmente il divorzio dalle Rondinelle.