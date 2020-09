Barcellona in campo con un occhio al mercato: out Suarez e Vidal, Messi titolare

Tutti gli occhi oggi erano puntati sul Barcellona, che ha giocato in amichevole contro il Gimnastic vincendo 3-1. Primo test per il neo allenatore Ronald Koeman che ha potuto mettere a punto in meccanismi in vista dell’esordio nella Liga, previsto per mercoledì contro il Girona. In campo c’era Lionel Messi, grande protagonista dell’estate con l’addio prima annunciato e poi ritrattato, mentre non erano presenti Luis Suarez e Arturo Vidal, al centro dei sogni di Juventus e Inter. A decidere la sfida alla fine sono stati Dembele, Griezmann e Coutinho (entrambi su calcio di rigore). Non c’era nemmeno il nuovo arrivato Miralem Pjanic che si è aggregato dopo nelle scorse ore al ritiro blaugrana dopo essere guarito dal Covid-19.