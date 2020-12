Barcolla ma non molla, il Milan resta primo e batte il record del grande Toro. Ora serve Ibra

Dal Genoa al Genoa, l'imbattibilità del Milan rischiava di finire qui. L'ultimo ko dei rossoneri in campionato era datato 8 marzo, in una domenica pomeriggio surreale. La prima a porte chiuse, prima del lockdown. Da allora sono cambiate tante cose: il Milan soprattutto è cambiato. Si è compattato, ha cominciato a macinare risultati ritrovandosi a dicembre primo in classifica. E per qualche minuto di questa serata il primato è stato condiviso con i cugini dell'Inter. Ma se il Milan dell'8 marzo era ancora una squadra da farsi a livello di personalità, questa è una squadra che non molla mai. Può soffrire, ma riesce sempre a trovare il mondo di sistemare le cose. E riacciuffare gli uomini di Maran per due volte lo dimostra. Finisce 2-2, e anche se ora lo scarto dai cugini è di un solo punto il primato solitario è salvo. E aggiunge un record: 14 partite consecutive con almeno due reti segnate: battuto il record del grande Torino datato 1948. Perché sanno segnare tutti e a "Marassi" sono due difensori a togliere le castagne dal fuoco: Calabria e Kalulu segnano i loro primi gol stagionali. In particolar modo il francese riesce a riscattare un esordio da titolare in A che lo ha visto soffrire Destro e Shomurodov. Notte da dimenticare per Leao e Rebic, i primi a soffrire per l'assenza di Zlatan Ibrahimovic. "È ora di stringere i denti" ha dichiarato Stefano Pioli in merito ai tanti assenti. Sassuolo e Lazio, prossimi avversari, ci faranno capire se questo Milan è da scudetto.