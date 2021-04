Benevento condannato dagli autogol, la zona rossa è più vicina. Ma Inzaghi resta fiducioso

L'impresa era di quelle davvero complicate: fare punti all'Olimpico contro una Lazio in salute e in piena corsa Champions. Al Benevento non è riuscita, in una delle gara più pazze della giornata. Dopo il 5-3 il rammarico è grande, perché i sanniti giocano bene (soprattutto nella ripresa) anche se non mancano le note negative. Come i due autogol, il quinto e il sesto di quest'annata che ne fanno prima in una statistica negativa. Una su tutte, la vittoria del Cagliari che avvicina la zona rossa. Benevento a +5, la salvezza non è scontata, ma per Filippo Inzaghi non ci sono dubbi: "Se giochiamo così ci salviamo sicuro".