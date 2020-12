Benevento migliore tra le nepromosse, con il 2-0 di Udine si chiude un 2020 da incorniciare

vedi letture

Un 2020 cominciato con la promozione in Serie A, al termine di una cavalcata incredibile, si chiude con una classifica di tutto rispetto nella prima categoria del calcio italiano. La formazione allenata da Filippo Inzaghi soffre, ma alla fine torna a casa dalla trasferta a Udine con tre punti che rischiano di diventare cruciali nell’economia del campionato. Segna prima Caprari, poi Letizia chiude i giochi nel secondo tempo, atterrando i friulani nel momento in cui sembravano maggiormente in grado di fare male, subendo molto poco in difesa.

Filippo Inzaghi può così godersi una classifica che era difficile immaginarsi migliore a questo punto della stagione: 18 punti che rendono il Benevento la migliore tra le neopromosse e che soprattutto avvicinano il traguardo salvezza. Al momento il margine sulla zona retrocessione è di 8 punti, addirittura superiore del distacco che i giallorossi hanno sulla zona coppe (sebbene Juventus, Atalanta e Udinese abbiano tutte una gara da recuperare).

Archiviata questa preziosa vittoria esterna, per Caprari e compagni è tempo di riposare per poi rituffarsi a gennaio in un campionato che ripartirà subito con una sfida interna contro il lanciassimo Milan, la trasferta di Cagliari e poi una nuova sfida casalinga di cartello contro l’Atalanta. Arrivarci con due vittorie consecutive all’attivo darà sicuramente entusiasmo in più.