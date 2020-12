Benevento, sconfitta amara a Sassuolo. Caprari&C. non riescono a sfondare il muro emiliano

Sconfitta che brucia per il Benevento nell’anticipo dell’11^ giornata in casa del Sassuolo. I padroni di casa passano in vantaggio all’8’ su calcio di rigore trasformato da Domenico Berardi, ma ad inizio ripresa il rosso diretto ad Haraslin lascia i neroverdi in svantaggio numerico dando il destro per l’assalto dei sanniti. Un vero e proprio forcing guidato da Caprari e Insigne che però s’infrange contro il muro eretto da Consigli, estremo degli emiliani. "Valuto la partita quando eravamo undici contro undici e avevamo la gara in mano, contro un Sassuolo che ambisce all'Europa. Abbiamo avuto il predominio e fatto quasi 30 tiri in porta: mi tengo questo. La squadra ha dato tutto quello che poteva e avrebbe meritato un altro risultato, ma sono prestazioni che fanno ben sperare. Sull'unico cross che ci hanno fatto abbiamo perso la partita, questo dispiace" è il pensiero nel post partita di Filippo Inzaghi ai microfoni di SkySport.