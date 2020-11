Benevento sconfitto ma non domato. Caprari decisivo in negativo. Inzaghi non molla

Sconfitta pesante ma non del tutto meritata per il Benevento in casa dell'Hellas Verona nel posticipo del sesto turno di Serie A. Al Bentegodi finisce 3-1 con i sanniti che però rimangono in partita fino quasi all'ultimo grazie al gol di Lapadula ad inizio ripresa. Decisiva, in negativo, l'espulsione per proteste di Gianluca Caprari. "Su Caprari l'arbitro deve fischiare. Dobbiamo migliorare nel cinismo" ha detto in conferenza stampa Filippo Inzaghi, tecnico dei campani in conferenza stampa sia in relazione all'espulsione dell'attaccante che, in generale, sulla prestazione di tutto il collettivo.