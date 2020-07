Bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno per la Juventus? Pari show col Sassuolo

Una gara scoppiettante per la Juventus che al Mapei Stadium di Reggio Emilia fa 3-3 contro il Sassuolo . Un festival del gol che lascia sensazione d'amarezza per i bianconeri, che tengono comunque il passo sulla Lazio anche se domani l'Inter può andare a -6 . Nel post gara Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha faticato a spiegarsi il perché dei continui alti e bassi dei suoi , anche all'interno di una sola partita.