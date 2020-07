Brescia, a Torino la gara dura 45'. Torregrossa illude. La salvezza è a sette punti

Il gol di Torregrossa ha spaventato il Toro, ma probabilmente anche illuso il Brescia che rimane in palla solo i primi 45'. Nella ripresa le Rondinelle non riescono a tenere testa ai granata che con il tridente composto da Verdi, Belotti e Zaza schiantano le resistenze di una squadra che sembra perdere partita dopo partita terreno nei confronti della zona salvezza, oggi distante sette punti. Sette come le giornate che mancano al termine della stagione durante le quali Diego Lopez e tutto il collettivo lombardo dovranno dare tutto per sperare fino alla fine.