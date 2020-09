Buona la prima per Inzaghi: il suo Benevento centra una grande rimonta a Marassi

Non poteva iniziare meglio la nuova avventura del Benevento in Serie A. La squadra di Pippo Inzaghi ha superato 3-2 la Sampdoria con una grande rimonta. Inizio un po' timido dei giallorossi che sono andati sotto prima con Quagliarella, propiziato da un errore di Montipò e poi con Colley. Il capitano Caldirola però ha guidato la rimonta prima accorciando le distanze e poi segnando la rete del pareggio prima del gol che è valso tre punti realizzato da Letizia. Al triplice fischio la festa in panchina può iniziare per tre punti che sono un buon viatico per il prosieguo del campionato. Come dice il proverbio: chi ben comincia è a metà dell'opera.