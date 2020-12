Buona la sesta per l'Udinese: mister Gotti porta via un punto da Cagliari e ritrova Lasagna

vedi letture

Buona la sesta per l'Udinese, che a Cagliari oggi ha ottenuto il suo sesto risultato utile consecutivo in campionato. Se escludiamo il ko in Coppa Italia con la Fiorentina, è così da quasi due mesi che gli uomini di Gotti macinano punteggi positivi. Il risultato? L'attuale undicesimo posto in classifica a quota 15 lunghezze.

Se è vero che dinanzi ai rossoblù i bianconeri sono partiti un po' in sordina, chiudendo il primo tempo in svantaggio per 1-0, nella ripresa De Paul (soprattutto) e compagni hanno alzato il livello e il baricentro, diventando per lunghi tratti del match padroni del campo. Prezioso a dir poco, poi, il ritorno al gol di Kevin Lasagna, bravo a insaccare in rete l'1-1 al suo primo pallone giocato su perfetto assist di Pussetto ( Leggi qui le pagelle dell'Udinese di TMW! ).

"Nell'ultimo periodo ho rivisto il vero Lasagna e spero che la medicina del gol lo possa far tornare ai suoi massimi livelli", ha dichiarato non a caso a fine partita mister Gotti. Che si gode, finalmente, il ritorno al top del suo attaccante centometrista.