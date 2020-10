Cagliari, così non va: un solo punto in tre partite, il 4-3-3 di Di Francesco non funziona

Così non va. Il Cagliari torna a casa con le ossa rotte dopo il 5-2 subito a Bergamo , nonostante qualche parola di conforto di mister Di Francesco. Il solito 4-3-3 iniziale non ha pagato minimamente in una partita difficile da valutare, ma che purtroppo ha un peso specifico nel giudizio complessivo. I rossoblù hanno reagito sotto il punto di vista mentale, rimanendo in partita anche dopo il 4-1 del primo tempo: le cose migliori sono arrivate però con il cambio di modulo, quel 4-2-3-1 che inevitabilmente esalta anche le caratteristiche di Joao Pedro.

MANCANO I SINGOLI - Oltre il modulo, ci sono diverse note stonate: Simeone su tutti, autore di una prova veramente opaca. Il Cholito deve fare il salto di qualità soprattutto in partite come queste, come lo stesso Joao Pedro: il gol non cancella un inizio di campionato negativo, l'inerzia è da ribaltare il prima possibile. La sosta cade nel momento più adatto: la missione è quella di tirare il fiato e ripartire. Il percorso di crescita passa dalle sconfitte, ma vincere non fa poi così male.