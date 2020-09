Cagliari, Di Francesco si ostina col 4-3-3: primo ko interno, Joao Pedro non punge

vedi letture

Niente da fare. Il Cagliari incassa il primo ko stagionale interno nella sfida contro la Lazio : un 2-0 che pesa soprattutto dal punto di vista del morale, visto che i rossoblù non sono riusciti in nessun modo a reagire. Troppi pochi spunti e un giocatore su tutti - tolto l'erroraccio di Simeone -, ancora sottotono: Joao Pedro, il miglior marcatore della scorsa stagione, ancora non ha trovato il ritmo giusto.

ZERO SPETTACOLO - L'intensità nella prima parte del secondo tempo ha oscurato diversi problemi gestionali da parte di Di Francesco. Poche azioni manovrate, ma soprattutto un gioco che stenta a decollare contro una squadra chiusa. Manca il guizzo giusto, il possesso palla rimane fine a sé stesso: serve un cambio di passo, ma non sarà facile voltare pagina contro l'Atalanta. La sfida del Gewiss Stadium diventa già un punto di svolta nella carriera in terra sarda di Di Francesco.