Cagliari, il Nainggolan ter è ufficiale: è lo straniero con più presenze negli ultimi 10 anni

Per la terza volta nel corso della sua carriera, Radja Nainggolan torna a vestire la maglia del Cagliari. Dopo l'avventura dal 2010 al 2014 e quella nella passata stagione, questa volta il centrocampista belga torna in Sardegna in prestito per sei mesi, fino al termine dell'attuale stagione.

Nainggolan vestirà la maglia numero 4 e potrà così portare avanti un personalissimo record: con 157 presenze, è lui lo straniero con più partite all'attivo in campionato con la maglia del Cagliari dal 2010 in poi.