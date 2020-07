Cagliari, prosegue la crisi nera: otto le gare senza vittoria, ko anche con l'Udinese

È crisi nera per il Cagliari. La formazione di Walter Zenga è stata sconfitta anche oggi in casa dall’Udinese, prolungando a otto la striscia di gare senza vittorie. L’ultima vittoria risale ormai al 27 giugno, 4-2 contro il Cagliari. Da allora sono arrivate quattro sconfitte e altrettanti pareggi, con i sardi che sono stati agganciati e addirittura superati (in virtù degli scontri diretti) proprio dalla formazione friulana. Colpiti da Okaka in avvio di gara, i rossoblu non sono stati capaci di reagire nonostante i tanti cambi operati nella ripresa dall’allenatore. Sicuramente non un buon biglietto da visita per l’Uomo Ragno, che spera di essere confermato al termine di questa pazza stagione. In attesa di capire quale sarà il futuro dell’ex portiere, il Cagliari si gode comunque la buona continuità di rendimento di Nandez e l’esordio convincente del giovane Ladinetti. Ora altre due giornate alla fine del campionato per provare a chiudere con un successo.