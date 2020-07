Campione del Mondo e ritirato a 29 anni: Schurrle dice no al Benevento. E smette

Sorpresa dalla Germania: André Schurrle dice basta. Il tedesco, fresco di addio al Borussia Dortmund e obiettivo di mercato del Benevento per la stagione del ritorno in Serie A, ha deciso di chiudere col calcio giocato. Lo ha fatto in un'intervista al Der Spiegel in cui spiega i motivi che lo hanno portato a questa decisione piuttosto singolare per un calciatore 29enne: "L'idea stava maturando dentro di me da molto tempo e alla fine ho deciso, i momenti difficili erano sempre di più e quelli felici sempre meno. Non ho più bisogno degli applausi del pubblico", ha spiegato il classe '90.