Caso Suarez: indagine su cittadinanza. Indagati vertici Università, non giocatore e Juve

Indagini in corso da parte della Guardia di Finanza di Perugia per l'esame di italiano svolto da Luis Suarez. La notizia esplosa questa mattina con un comunicato della Procura di Perugia ha fatto presto il giro d'Europa, ed è frutto di intercettazioni che hanno subito fatto scattare le indagini. Strada spianata per l'esame di Luis Suarez perché - si legge nelle intercettazioni pubblicate dal 'Corriere della Sera' - "Con uno stipendio da 10 milioni di euro a stagione non puoi far saltare l'ottenimento del passaporto perché non ha il B1". Dalle intercettazioni emerge il quadro di un esame farsa per Suarez. Nonostante i dubbi di alcuni professori ("Non spiccica 'na parola"), con l'uruguaiano tutto era accordato affinché superasse indenne il test. "Ma ti pare che lo bocciamo", è un'altra delle frasi intercettate e ora al vaglio della Guardia di Finanza, che ora sta indagando anche sui vertici dell'Università. Le accuse sono di falso ideologico e rivelazione dei segreti d’ufficio.

IL COLONNELLO DELLA GUARDIA DI FINANZA, SARRI

"L'esame di italiano di Luis Suarez è stato organizzato dalla Juventus, ma non c'è stata alcuna pressione esterna per l'ottenimento da parte del Pistolero del certificato B1". A dirlo, nel corso di una intervista a 'Radio Punto Nuovo', il Colonnello della Guardia di Finanza Selvaggio Sarri che coordina le indagini per l'esame di italiano svolto da Luis Suarez la scorsa settimana a Perugia.

Le indagini sono state aperte perché dai primi accertamenti della Guardia di Finanza è emerso che la prova d'esame è stata preventivamente concordata con il candidato e che il relativo punteggio è stato attribuito prima ancora dello svolgimento della stessa. "L’indagine è nata per caso - ha detto -, come la maggior parte di queste. Siamo partiti, a febbraio 2020, a fare accertamenti sull'Università per Stranieri di Perugia per attività poco trasparenti. Ci siamo trovati in questa situazione in cui è stato chiesto, da parte di una squadra di Serie A, di far svolgere l’esame a Suarez. La Juventus era intenzionata a tesserare il giocatore e l’Università era disponibile nel far sostenere l’esame. I problemi sono sorti quando ci siamo trovati di fronte ad una persona che non aveva alcuna conoscenza dell’italiano. Formalmente è stato conseguito con un livello di conoscenza intermedio, ma abbiamo scoperto fosse tutto predeterminato. Non c’è stata alcuna pressione esterna, è stata iniziativa di chi lavora all'Università di Perugia che si sono lasciati ammaliare da un personaggio del genere. La Juventus non è indagata, attualmente, ma vediamo cosa emergerà".

"Suarez non rischia nulla" - Il Colonnello Sarri ha poi escluso implicazioni penali per Suarez: "Il giocatore non rischia nulla. Questo tipo di reato viene imputato solo ai pubblici ufficiali: reato di rivelazione del segreto d’ufficio e, successivamente, nel momento del verbale falso, si ha la falsità ideologica di pubblici ufficiali in atti pubblici. A prescindere dal caso concreto, è l’indole dell’uomo che fa trasgredire le regole. Purtroppo ci sono delle regole che vanno rispettate per garantire l’uguaglianza di tutti, ahimè sono stati sfortunati ad aver compiuto questi atti mentre stavamo indagando su di loro. Parente di Sarri? Se lo fossi, sarei sui campi di calcio e non dietro una scrivania (ride, ndr)".

"Esame richiesta della Juventus" - Anche ai taccuini di 'Fanpage', il Colonnello Sarri è tornato sulla vicenda: "Nel corso delle attività tecniche avviate abbiamo intercettato delle conversazioni che riguardavano lo svolgimento dell'esame, la fase propedeutica e quindi la richiesta della Juventus di far svolgere l'esame affinché Suarez potesse completare l'iter per diventare cittadino italiano e quindi comunitario, avendo lui la moglie di origine italiana".

IL COMUNICATO DELL'UNIVERSITA'

L'Università per Stranieri di Perugia prova a difendersi dopo il comunicato della Procura di Perugia che ha annunciato l'apertura di un'indagine per irregolarità nell'esame di italiano svolto da Luis Suarez per l'ottenimento del B1. Dai primi accertamenti della Guardia di Finanza emerge, infatti, che la prova d'esame è stata preventivamente concordata con il candidato e che il relativo punteggio è stato attribuito prima ancora dello svolgimento della stessa.

Questo il comunicato dell'Università: "In relazione agli accertamenti in corso l'Università per Stranieri di Perugia ribadisce la correttezza e la trasparenza delle procedure seguite per l'esame sostenuto dal calciatore Luis Suarez e confida che ciò emergerà con chiarezza al termine delle verifiche in corso". Le accuse sono di falso ideologico e rivelazione dei segreti d’ufficio.

LE PAROLE DEL PROCURATORE CAPO DI PERUGIA, CANTONE

Raffaele Cantone ai microfoni di 'Radio Capital' ha commentato l'apertura di una indagine per l'esame di italiano svolto la scorsa settimana da Luis Suarez per l'ottenimento della certificazione livello B1. Le indagini sono aperte perché dai primi accertamenti della Guardia di Finanza è emerso che la prova d'esame è stata preventivamente concordata con il candidato e che il relativo punteggio è stato attribuito prima ancora dello svolgimento della stessa.

"Non mi faccia dire cose che non posso dire, la situazione è quella scritta nel comunicato. Il sequestro di questa mattina arriva al termine di indagini in corso da tempo e che casualmente hanno incrociato la vicenda di Suarez", ha detto il Procuratore Capo di Perugia. Suarez al momento non risulta indagato.