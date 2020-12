Caso Suarez, le ultime: per i pm la Juve sapeva e avrebbe ostacolato l'indagine

La Juventus aveva scoperto le indagini in corso di svolgimento sull’Università per stranieri di Perugia e per questa ragione avrebbe abbandonato la pista di mercato legata a Luis Suarez. Non solo: secondo la tesi accusatoria dei pm della Procura umbra, il club bianconero avrebbe ostacolato l’indagine, come testimonierebbero anche le dichiarazioni dei legali della Juventus in quel periodo. A dare gli ultimi aggiornamenti sull’inchiesta, il Corriere della Sera e la Repubblica.

L’esame concordato. Dalle pagine dei due principali quotidiani italiani, inoltre, arrivano anche nuove intercettazioni. Che provano come l’esame fosse a tutti gli effetti una farsa. In una delle conversazioni registrati, Suarez parla con uno dei suoi esaminatori, che gli avrebbe fornito tutte le domande. Non solo: anche l’esame sarebbe stato intercettato, e il suo svolgimento confermerebbe come fosse concordato per filo e per segno.

